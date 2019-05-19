19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü Edirne'nin Enez ilçesinde törenlerle kutlandı.
Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü Edirne'nin Enez ilçesinde törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Enez Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, 19 Mayıs 1919'un istiklal yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919 Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Türk milleti bağımsızlık mücadelesini başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu emaneti gençlere bırakmıştır." şeklinde konuştu.
Törende öğrenciler şiirler okudu ve folklor gösterisi sundu.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Cumhuriyet Savcısı Erol Sarıgül tarafından verildi.