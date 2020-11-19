19 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 Piranha 8 Tablet kaç para? Özellikleri nelerdir?
19.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:04
Kaliteli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler haftalık olarak yayınlanan bu ürünler listesini takip ediyor. Bu nedenle A101 19 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğunda neler var merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimde?
A101 markete her hafta perşembe günleri fırsat ürünleri geliyor. Peki, bu hafta A101 marketlerde hangi ürünler indirimde? A101 Piranha 8 Tablet 499 TL , kablolu kulaklık 29,95 TL'dir. Peki diğer fırsat ürünleri nelerdir? Hangi ürünler vardır?
A101 İNDİRİM KATALOĞU ÜRÜNLERİ NELERDİR?
A101 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta gelen ürünler arasında yine çok çeşitli fırsatlar bulunuyor. 19 Kasım A101 kataloğu içerisinde tablet 499 TL, kablolu kulaklık 29,95 TL, bluetooth kulaklık 39,95 TL, 64 GB smart usb bellek 39,95 TL, tost makinesi 199 TL, saç şekillendirici 65 TL, saç kesme makinesi 69,95 TL, portatif dikey ütü 159 TL fiyatı ile yer alıyor.