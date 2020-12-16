19 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı izle!

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 24. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir son fragman

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. BÖLÜM ÖZETİ FRAGMANI!

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir

Zeynep

İbrahim Çelikkol

Mehdi

Zuhal Gencer

Sakine

Senan Kara Nermin

Nail Kırmızıgül

Ekrem

Engin Hepileri

Faruk

Elif Sönmez

Cemile

Hülya Duyar Sultan

Mehmet Korhan Fırat Celal

Fatih Koyunoğlu Nuh

Nurşim Demir Zeliha

Zeynep Kumral Müjgan

Naz Göktan Emine

Kazım Sinan Demirer Bayram

Kayra Zabcı Yasemin

Helin Kandemir Kibrit/ Dilara

Emir Talha Ali

Ali Oğuz Şenol Tolga

Binnur Kaya Zeynep'in terapist

Engin Öztürk Barış

Teoman Kumbaracıbaşı Burhan

Alp Akar Remzi