18 yaş aşı oluyor mu? 18 yaş altı aşı yapılıyor mu, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs aşılama sürecine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. Aşılama sürecinin 18 yaşa kadar inmesinin ardından "18 yaş altı aşı olacak mı?" sorusu akıllara geldi. Peki, 18 yaş aşı oluyor mu? 18 yaş altı aşı yapılıyor mu, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs aşılama sürecine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. Aşılama sürecinin 18 yaşa kadar inmesinin ardından "18 yaş altı aşı olacak mı?" sorusu akıllara geldi. Peki, 18 yaş aşı oluyor mu? 18 yaş altı aşı yapılıyor mu, ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

18 YAŞ ALTI AŞI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca açıklamasında "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Şu ana kadar bize Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, en geç nisan sonunda. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon.

BioNTech 4.5 milyon gelmişti mart sonuna kadar. Devamında, haziranda 30 milyon doz aşının gelmesi şeklinde sözleşme yapmıştık, eylül sonuyla 120 milyon. Bu 30 milyondan 20 milyon aşı şu ana kadar gelmiş oldu.

Pazartesi ve salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması temmuzun ilk 3-4 günü içerisinde olabilir.

Uğur Hoca da bu noktada hassasiyetle üzerinde durmaya gayret ediyor. 30 milyonun tamamlandıktan sonra ülkemize gelişinin daha iyi olabileceğini, ben başta olmak üzere sorumuzun aşı olacağını, aşı gündeminden çıkmak için 30 milyon aşıdan sonra daha çok üretim ve ar-ge olmak üzere başka konuları konuşmak üzere sağlıklı olacağını söyledim. Kendileri de sanırım bayramdan sonra gelmiş olacak. Sputnik'ten de 400 bin doz geldi, testleri yapılıyor.

Rapiel doz etik kurulundan geçti. Sinovac, Biontech ve Turkovac aşımızı yapmak üzere bir çalışma başlatıldı. Aşının etkinliğiyle ilgili çalışma yayına hazır hale getirilme noktasına geldi.

Ama ben önden şunu söyleyebilirim: Yaş arttıkça, ek hastalık arttıkça koruyuculuğun giderek azaldığını görüyoruz. Ama genç yaş grubunda ek hastalığı olmayan kişilerde bu koruyuculuk çok daha yüksek.