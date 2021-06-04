18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!
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18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!
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18 yaş altı otobüse binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı! Yarın 18 yaş altı otobüse binebilir mi? Cumartesi 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

18 yaş altı otobüse binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı! Yarın 18 yaş altı otobüse binebilir mi? Cumartesi 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlığın normalleşme genelgesinde merak edilen maddeler sıralandı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar. Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

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