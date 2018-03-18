18 Mart'ta Şehitlere Hüzünlü Anma

SAMSUN (İHA) – 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, Samsun'daki şehitliklerde bulunan şehitler hüzünle anıldı.

Kıranköy Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitlik anıtına Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törende konuşan Vali Kaymak, "Mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğurunda ölüme seve seve giderek, şehitlik makamına ulaştınız. Bugün uğruna şehit olduğunuz vatanımızın her köşesinde minnet, şükran ve bağlılık duygularıyla sizleri anıyoruz. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen insanların şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan Çanakkale Zaferi, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden yolda çok önemli dönüm noktası olmuştur. Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik ve kardeşlik, dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. En zayıf anında bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla vatanını koruma, demokrasisine sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bir yandan Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı. Şehit aileleri de mezarlıkların başında dua etti. - SAMSUN