18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okundu.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Çavuş İbrahim Ethem Aydoğan, Çanakkale savaşlarında verilen büyük mücadelenin tarih boyunca başka hiçbir millet tarafından verilmediğine vurgu yaptı.

Aydoğan, "Çanakkale Zaferi, zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış ve mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra şehitliği ziyaret ederek, kabirlere çiçek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban