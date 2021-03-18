18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

İspir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İspir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Programda, İspir Askerlik Şubesi Personeli ve Garnizon Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Rıfat Moran, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Murat Acar, Belediye Başkan Vekili Paşali Aka, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan