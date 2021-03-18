18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilmesinin ardından, Garnizon, Harput Polis ve İcadiye Şehitliğine, Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları karanfil bıraktı.

Vali Erkaya Yırık, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını idrak ettiklerini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, bir milletin diriliş zaferi olduğunu kaydeden Yırık, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek ölümü öldürmüş bir milletin kazandığı bir zaferdir. Çanakkale'de bu millet başarılı olmasaydı bu kahraman ordu o şanlı zaferi yazmasaydı zannediyorum bugün bu kutsal topraklarda yaşama hakkını kaybedecektik."

Sivrice ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulunda tören düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkan Vekili Yakup Aydoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kemal Kaya ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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