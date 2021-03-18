18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin şiirler okumasının ardından şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Töreni müteakip Sarıdayı köyünde şehit Jandarma Er Sedat Çakır'ın kabri başında tüm şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, şehidin mezarına çiçek bırakıldı.
Etkinliğe, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amir Vekili İnan Kılıçoğlu, daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN