18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı! Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur?

18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 18 Mart'ın 106. Yıldönümüne özel geliştirilen bir çalışma olarak dikkat çekmektedir. 'İstiklal'den İstikbal'e Çanakkale' hashtagi ile arama konuları arasaına girdi. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı! Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel dijital hatıra künyesi oluşturma ekranı açtı. 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 18 Mart'ın 106. Yıldönümüne özel geliştirilen bir çalışma olarak dikkat çekmektedir. İstiklal'den İstikbal'e hashtagi ile arama konuları arasaına girdi. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı! Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İşte detaylar haberimizde...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMA EKRANI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ AÇIKLAMASI!

Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL OLUŞTURULUR?

Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur. Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlamış olacaktır. Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMA EKRANI!