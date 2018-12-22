18 Bıçak Darbesiyle Eşini Yaralayan Sanığın Cezası Az Bulundu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Öznur Aktaş'ı (32), 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan İsmail Aktaş'a (38) verilen 13 yıl 6 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Bölge İdare Mahkemesi, yaralamanın niteliği ile bıçak darbesi sayısını göz önüne alarak, cezayı 19 yıla çıkarttı.

İstiklal Mahallesi'nde 2016 yılında meydana gelen olayda, işinden evine dönen iki çocuk annesi Öznur Aktaş, boşanma davası devam eden kamyon şoförü eşi İsmail Aktaş'la sokakta karşılaştı. Eşinin konuşma talebine olumsuz yanıt veren Öznur Aktaş, oturduğu apartmana girmek istedi. Buna izin vermeyen İsmail Aktaş, eşini 18 yerinden bıçaklayıp, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan İsmail Aktaş'ı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş tutuklanırken, hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öznur Aktaş da tedavisinin ardından iyileşti.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu sanık İsmail Aktaş, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanığın cezası önce 18 yıla, tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek de 13 yıl 6 aya indirildi.

YARALAMANIN NİTELİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde tekrar görülen davada, yerel mahkemenin verdiği 13 yıl 6 ay hapis cezası bozuldu. Mahkeme heyeti, sanığa 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun teşebbüste kalması ve suçun niteliği ile bıçak darbesi sayısı dikkate alınarak, ceza 19 yıla indirildi. Mahkeme ayrıca, yerel mahkemenin suçun tahrik altında işlendiği kanaatine katılmayıp, cezada tahrik indirimi yapmadı.

- İzmir

Kaynak: DHA