175 Bin Kişiye 725 Milyon Lira Mikrokredi Verdik"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de 175 bin kişiye 725 milyon lira kredi verdik. 60 ilde 90 şubede bu desteği sağlıyoruz." dedi.

Akgül, TİSVA ile Kastamonu Belediyesi tarafından Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol töreninde yaptığı konuşmada, mikrokredi alan kadınların kendilerine, ailelerine, mahallelerine ve kentlerine ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağladığını söyledi.

Kastamonu Belediyesinin girişimci kadınlara önemli destekler verdiğini belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Size verdiğimiz bu küçük sermayenin kaynağı değerli başkanımızdır. Belediye Kanununa dayanarak başkanımız bizimle yaptığı protokol doğrultusunda sizlere bu fonu sağlıyor. Bu fon hiçbir şekilde bağış, borç ya da kredi değil. Bu projeyi siz ne kadar büyüterek götürürseniz bu para sizde kalır. Siz 'Yorulduk bırakıyorum' derseniz bu parayı sizden alıp belediyemize vereceğiz. Sizden isteğimiz işinizi büyütün ve gelirinizi daha iyi yerlere taşıyın."

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının önemini vurgulayan Akgül, "Hiç kimseye gidip avuç açacak halimiz yok. Siz anneler kendi ayaklarınız üzerinde durduğunuz sürece yetiştirdiğiniz çocuklara da kendi ayakları üzerine durmayı öğretiyorsunuz. Siz ne kadar güçlü olursanız, onlara daha güçlü bireyler olma imkanını sunarsınız. Buradan elde ettiğiniz gelirlerle evlatlarınızı daha güzel imkanlara ve okullarda okutma imkanı bulacaksınız." diye konuştu.

Akgül, mikrokredi alanında yapılan çalışmalara değinerek, "Türkiye'de 175 bin kişiye 725 milyon lira kredi verdik. 60 ilde 90 şubede bu desteği sağlıyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara ellerinden geldiğince katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kastamonu'ya özgü ürünlerin üretilmesinde kadınlara tavsiyelerde bulunan Babaş, "Çin malları yerine kendi ürünlerimizi üretip pazarlayalım. Kastamonu'ya özgü ürünleri tüm Türkiye'ye ulaştıralım ve tanıtalım." dedi.

Konuşmaların ardından Akgül ve Babaş, protokolü imzaladı.

Törende, mikrokredi almaya hak kazanan 10 kadına da kredileri verildi.