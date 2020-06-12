17 yaşındaki Tunahan, kullandığı kamyonla TIR'a çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 yaşındaki Tunahan, kullandığı kamyonla TIR'a çarptı: 3 yaralı

AKSARAY'da Tunahan Alkan (17), kullandığı karpuz yüklü kamyonla önündeki TIR'a çarptı.

12.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:08

AKSARAY'da Tunahan Alkan (17), kullandığı karpuz yüklü kamyonla önündeki TIR'a çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada Alkan ile 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Tunahan Alkan yönetimindeki 33 AAJ 070 plakalı karpuz yüklü kamyon, önünde giden Enver Alican'ın (40) kullandığı demir profil yüklü 49 D 5941 plakalı TIR'a çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada Tunahan Alkan ile kamyonun sürücüsü olduğu ortaya çıkan Alpay Karagündüz (42) ve TIR sürücüsü Enver Alican yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ?                                                                                        


17 yaşındaki Tunahan, kullandığı kamyonla TIR'a çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Haber
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mariah Carey Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Sivas Ankara Antalya
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki Tunahan, kullandığı kamyonla TIR'a çarptı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:12:16. #1.15#
title