17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
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17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti

Koronavirüse ilişkin verileri kurduğu sitede düzenli olarak güncelleyen 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık reklam teklifini elinin tersiyle itti.

15.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:34

Yaptığı başarılı koronavirüs bilgilendirme sitesiyle daha önce de gündeme gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Avi Schiffmann, günde 30 milyon kişinin ziyaret ettiği sitesine gelen reklam tekliflerini reddetti.

YENİ ÖZELLİKLER EKLEYECEKLER

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını uzun bir süre daha insanlığı etkileyecek gibi duruyor. Durum böyle olunca koronavirüsle ilgili en çok ziyaretçiye sahip bilgilendirme sitelerinden birinin kurucusu olan 17 yaşındaki Avi Schiffmann, kendisiyle yapılan röportajda verileri aktif bir şekilde güncel tutmaya karar verdiğini, site aktif olduğu sürece site üzerine çalışmalarına devam edeceğini ve yeni özellikler ekleyeceğini söyledi.

17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti

SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Schiffmann'ın geliştirmiş olduğu sitede koronavirüsle ilgili herkesin bilmesi gereken bilgileri bulmak mümkün. Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin resmi sitelerinden alınan bilgiler ışığında sürekli olarak güncellenen sitede tüm ülkelerdeki ölüm, iyileşme ve yeni vakalarla daha birçok konu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti

BAZI GÜNLER HİÇ UYUMUYOR

Yaptığı başarılı işten dolayı kendisiyle gurur duyduğunu fakat bununla gündeme gelmek istemediğini ifade eden Schiffmann, ileride Dünya Sağlık Örgütü'nün insanların bilgi alma hakkını dikkate alarak bu duruma el atmasını ümit ediyor. Yaptığı bu işin tüm zamanını aldığını ve büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden genç, sayfada meydana gelen sorunlardan dolayı bazı günler hiç uyuyamadığını söylüyor.

17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti

8 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ

Bugüne kadar toplam 700 milyon kişi tarafından ziyaret edilen sitesi için biri 8 milyon dolar değerinde olmak üzere çok fazla reklam teklifi aldığını ifade eden Schiffmann, tekliflerin hepsini reddettiğini çünkü asıl amacının insanlara doğru bilgi sağlamak olduğunu söyledi. Sözlerine henüz 17 yaşında olduğunu ve 8 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyaç duymadığını ekleyen genç, herkesin kendisine sitesine reklam alması gerektiğini söylediğini fakat kendisinin bu konuda kararının kesin olduğunu belirtti.Sitesine reklam alması durumunda sitesinin eskisi kadar iyi görünmeyeceğini düşünen Schiffmann, mevcut tasarımdan memnun olduğunu ve dünyanın birçok yerinde hızlı internet erişimi olmayan kullanıcıların site ziyaretlerinin reklamlar yüzünden olumsuz etkilenmesini istemediğini ifade etti. İleride siteyi satabileceğini söyleyen genç, şu an için sitesindeki tek değişikliğin eklemiş olduğu bağış butonu olduğunu söyledi.

17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti

Manşet

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