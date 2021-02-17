17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
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17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri

17.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:51
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri

ESKİŞEHİR'de kilo vermek için boksa başlayan Dilara Yücel (17), Ukrayna'da çıktığı 4'üncü profesyonel maçını da kazandı.

ESKİŞEHİR'de kilo vermek için boksa başlayan Dilara Yücel (17), Ukrayna'da çıktığı 4'üncü profesyonel maçını da kazandı. Avrupa şampiyonu olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Yücel, "Boksa ilk başladığımda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hedefim ilk önce Avrupa şampiyonluğu kemerini getirmek. İlk günden beri onu da alacağıma inanıyorum. Ülkeme Avrupa şampiyonluk kemerini inşallah getireceğim" dedi.

Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir'e dönen Dilara, antrenör Celal Olucak ile çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu. 13 Şubat'ta Ukrayna'da 69 kiloda çıktığı 4'üncü profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel, hedefinin önce Avrupa daha sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Yakaladığı başarıyı boksa ilk başladığı zamanlarda asla hayal edemediğini ifade eden Yücel, "Ukrayna'ya gittik, maçımızı aldık geldik. Maçı kazanacağımdan hiç şüphem yoktu. Çok çalıştık. Bu emeğimizin karşılığını en iyi şekilde aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi hazırlanıp, bayrağımızı dalgalandırmayı düşünüyorum. Boksa ilk başladığımda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hedefim ilk önce Avrupa şampiyonluğu kemerini getirmek. İlk günden beri onu da alacağıma inanıyorum. Ülkeme Avrupa şampiyonluk kemerini inşallah getireceğim. Daha sonra da dünya şampiyonluğu kemerini getireceğim. Biz buna inandık, inanarak çalışıyoruz. Sonuna kadar da kendime güveniyorum" dedi.

'ELİMDEKİ TÜRK BAYRAĞI BANA GÜÇ VERDİ'Maç için ringe çıktığı zaman elinde tuttuğu Türk bayrağının kendisine güç verdiğini söyleyen Yücel, "Maçın bitişindeki duygu inanılmaz güzeldi. İnsanın emeğinin karşılığını alması gerçekten çok güzel bir duygu. Türk bayrağını orada görünce tüyleri diken diken oluyor insanın. Psikolojik olarak maça çok hazırdım, o yüzden fazla heyecan yapmadım. Ringe elimde Türk bayrağı ile çıktığım için o bana ayrı bir güç verdi. Maçı kazandığımda o bayrağı kaldıracak olmam bana daha bir motivasyon oldu. Onun için savaştım, hep onu düşündüm. Başka bir ülkede Türk bayrağını kaldırıp, onu temsil etmek en büyük hayallerimden biriydi. Onu başardım, o yüzden çok mutluyum. Daha pek çok maçta Türk bayrağımı temsil etmek için savaşacağım" diye konuştu.'4 MAÇINI DA KAZANAN EN GENÇ BOKSÖR'

Antrenör Celal Olucak ise Dilara'nın dünyada kariyer olarak 4 maçını da kazanan en genç profesyonel boksör olduğunu söyledi. İlk önce Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edeceklerini belirten Olucak, "Dilara, dünyada kariyer olarak 4 maçını da kazanan en genç profesyonel boksör. Bunu takip eden Uluslararası Boks Federasyonu'nun internet sitesinde 6'ncı sıradaydı. Bu dördüncü maçımız ile inşallah dünya sıralamasında ilk 4'e girecek. Bu galibiyet ile önce Avrupa şampiyonluğu kemeri, daha sonra dünya şampiyonluğu kemerine doğru adım adım yürüyoruz. Dünyada bu kariyerde 17 yaşında profesyonel olmuş, 4'te 4 yapmış bir başka sporcuyu biz tanımıyoruz. 2021 yılı bizim için çok güzel bir yıl olacak. Zaten yıla iyi başladık. Bu yıl içerisinde vatanımıza, milletimize en kötü ihtimalle bir Avrupa şampiyonluğu kemeri mutlaka getireceğiz. Tabii ki dünya şampiyonluğuna da oynayacağız ama Avrupa şampiyonluğu bu yılki ilk hedefimiz. Bunlar zaten sırasıyla olduğu için, önce Avrupa şampiyonluğu, sonra dünya şampiyonluğu kemerlerine oynuyoruz" şeklinde konuştu.


17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri
17 yaşındaki Dilara'nın hedefi dünya şampiyonluğu kemeri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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