17 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

17 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Temmuz Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 17 Temmuz 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI

1466 İsrail'in Suriye'deki Saldırılarına Karşı Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 21/03/2025 Tarihli ve E:?2022/2, K: 2025/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor

Suriye'de ateşkes için adım atıldı! Ordu çekiliyor
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: İsrail yol yakınken vazgeçmeli

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması! İsrail'e önemli bir mesajı var
Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı

Komşu ülkede, petrol sahasına İHA saldırısı
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Suriye'de 160 hedefi vurduk' diyen İsrail açık açık savaş ilan etti

"160 hedefi vurduk" diyen İsrail açık açık savaş ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.