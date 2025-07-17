17 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1466 İsrail'in Suriye'deki Saldırılarına Karşı Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 21/03/2025 Tarihli ve E:?2022/2, K: 2025/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ