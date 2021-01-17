17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 17 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 17 Ocak Şans Topu devretti mi?
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17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 17 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 17 Ocak Şans Topu devretti mi?

17.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:43
17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 17 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 17 Ocak Şans Topu devretti mi?

17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçlandı! Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi olacak? İşte, 17 Ocak Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

17 Ocak Şans Topu çekilişi canlı yayında yapılıyor! Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 17 Ocak tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirleniyor. Peki, 17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 17 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 17 Ocak Şans Topu devretti mi?

ŞANS TOPU 17 OCAK PAZAR KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Online sitesinde saat 20:00'da Şans Topu canlı olarak çekildi! 17 Ocak Şans Topu sonuçlarını buradan bulabilirsiniz!

17 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

17 Ocak akşamı Şans Topu sonuçları bu akşam 20:00'de çekildi. İşte Şans Topu sonuçları!

17 Ocak Şans Topu Sonuçları: 4 - 7 - 20 - 26 - 27 - 7

17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 17 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 17 Ocak Şans Topu devretti mi?
17 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 17 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 17 Ocak Şans Topu devretti mi?

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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