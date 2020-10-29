17 kişilik servis aracında 36 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
29.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:00
Adana'da kapasitesinden fazla işçi taşıyan servis sürücüsüne para cezası uygulandı.
Adana'da kapasitesinden fazla işçi taşıyan servis sürücüsüne para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki denetimleri sırasında durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir servis aracında 36 tarım işçisi bulunduğunu belirledi.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının koltuklarının sökülerek daha çok yolcu taşınması sağlanacak şekilde düzenlendiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı