17. Kamu Yönetimi Forumu Karaman'da başladı

24.10.2019 14:50

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) düzenlenen Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm konusunun işleneceği Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17) başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen forumun açılış töreninde Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ tarafından düzenlenen forumun geçmiş yıllarda farklı üniversitelerin ev sahipliğinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapıldığını hatırlattı.

KAYFOR'un kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak platformu olarak Türk kamu yönetimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Meral, şöyle devam etti:

"Kamu yönetimi alanında çalışan siz değerli akademisyenleri ve uygulayıcıları Karaman'da görmekten ve ülkemiz kamu yönetimi için önemli gündem konulardan biri olan Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşümün şehrimizde tartışılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 1960'lardan itibaren kamu yönetiminin, bürokrasinin sorunları tartışıla gelmiş, reform çalışmaları ile değişim ve dönüşüm sürekli gündemde olmuştur. Bu tür akademik toplantılar bu süreçlerin her yönüyle ele alındığı, sorunların ve çözümlerin tartışıldığı en önemli yerlerden bir tanesidir."

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de ilki 2003 yılında ulusal nitelikte yapılan ve bugün 17'ncisi düzenlenen KAYFOR toplantılarının aradan geçen 16 yılda kurumsallaştığını ve uluslararası bir nitelik kazandığını söyledi.

KAYFOR toplantılarının aradan geçen bu süreçte kamu yönetimi ile ilgili beklenti, sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı en önemli akademik platformlardan biri haline geldiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen, kamu yönetimi alanına hem akademik hem de kurumsal anlamda katkılar sağlayan KAYFOR'un bu yılki ana teması "Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm" olarak belirlenmiştir. Kuşkusuz değişim, günümüzün en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve kavramın gelecekte de artan bir ivmeyle önemini sürdüreceği öngörülmektedir. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarından yönetim yapılarına kadar pek çok şeyi etkileyen ve dönüştüren değişim olgusu, kimi zaman mevcut sorunlara çözüm olarak karşımıza çıkarken kimi zaman da yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Bu noktada değişimin nasıl yönetildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin neler olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir."

Uzun yıllar tartışılan kamu yönetiminde reform ihtiyacının ülkede yaşanan hükümet sistemi değişikliği ile somut bir hal aldığını aktaran Akgül, "KAYFOR 17'nin bu değişimin tüm boyutlarıyla tartışılacağı bir platform olduğu, sempozyum programında yer alan başlıklardan da açıkça görülmektedir. KAYFOR 17'nin hem kamu yönetiminin uygulayıcılarına hem de akademik camiaya faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Forum cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA