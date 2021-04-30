17 günlük kısıtlamada zabıta görev başında
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17 günlük kısıtlamada zabıta görev başında

17 günlük kısıtlamada zabıta görev başında
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.

Pandemi sürecinde yaşanacak 17 günlük kısıtlamada programlama yapan Yıldırım, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, birim ziyaretlerine devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım, Daire Başkanı Mustafa Duman, şube müdürleri ve personelle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Pandemi sürecinde yaşanacak 17 günlük kısıtlamada Zabıta personelinin vatandaşları mağdur etmeden kontrollerini sağlamak için saha planlaması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek, Pandemi sürecinde hiçbir personelin zarar görmesini istemediklerini belirten Yıldırım, mümkün olduğunda dikkatli çalışması ile sağlanması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Zabıta Dairesi personellerine çalışmalarında başarılar diledi

Kaynak: Bültenler

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