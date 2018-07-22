17. Bafra Kavun ve Karpuz Festivali

Samsun'un Bafra ilçesinde 17. Kavun Karpuz Festivali düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu yıl ki festivale katılımın daha yüksek olduğunu, gelecek yıllarda daha güzel organizasyonlar yapacaklarına inandığını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da fesitvalin, Bafra'nın tanıtımı adına güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bafra'mız adına bu festival önem arz etmektedir. Bunun sebebi Bafra ovasında yetişen ürünlerimizin ne kadar değerli ve doğal olduğunu göstermemizdir. Burada yetişen sebze ve meyvelerimizin ülkemiz açısından önemi çoktur. Bizlerde bu ürünlerimizi bunun gibi festivallerimizde tanıtarak Bafra'mızın adını ülkemizde yaşatıyoruz." dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise festivale katılan çiftçilere teşekkür ederek, "Bu yıl görüyoruz ki önceki festivallerimize oranla katılım çok daha fazla. Bunun yanı sıra kavun karpuz yarışması için daha önce hiç ulaşamadığımız 45 yarışmacı sayısına ulaştık. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu

Festival kapsamında düzenlenen en iyi karpuz yarışmasında Ahmet Karaman birinci, İsmail Turan ikinci, Salih Güven de üçüncü oldu. En iyi kavun yarışmasında da Ferhat Yaldır birinci, Kamil Şahin ikinci Muhammet Genç de üçüncü oldu. Dereceye girenlere protokol mensuplarınca çeşitli ödüller verildi.

Gelin ve damatlıklarıyla düğünlerinden önce festivale katılan Ümit Yüksel ve Gülcan Başer çifti de sembolik olarak pasta yerine karpuz kesti. Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından çifte evlilik cüzdanları da festivalde takdim edildi.

Festivale, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, Bafra CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, Bafra MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ve Bafra AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz de katıldı.