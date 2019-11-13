17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri panelde ele alındı

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "12 Kasım Düzce ve 17 Ağustos Marmara Depremleri" konulu panel düzenlendi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, 1939'dan bu yana Kuzey Anadolu fayının olağanüstü sistematik bir fay olduğunu söyledi.

Fayın sürekli batıya doğru kırıldığına dikkati çeken Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer bölgeler için bir şey söylenemiyor ama Marmara Denizi içerisinde büyük depremin olacağı neredeyse kesin gibi. O yüzden herkes Marmara'yı konuşuyor. Biz Zonguldak'tayız. Orası bize çok uzak. Bu depremden etkilenme ihtimalimiz çok az. Ülkemizde o kadar çok faylanma var ki biz daha bunların çok azını ortaya koymuş durumdayız. 500'ün üzerinde fay mekanizması ortaya konulmuş durumda. Türkiye'de çok ilgilenmiyoruz ama Karadeniz'in içerisinde Rus bilim insanlarının araştırdığı ve ortaya koyduğu çok sayıda faylanma var.

Bizim bildiğimiz bir şey var; bir bölgede deprem olduysa bir daha mutlaka olacaktır. Türkiye'de, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fayı çok çalışılmış ama Karadeniz içerisindeki faylar hemen hemen hiç çalışılmamış."

Kutoğlu, Türkiye için "deprem ülkesi" nitelemesi yaparak "İstanbul'daki 5,8'lik depremden sonra toplanma alanları tartışması oluştu. AFAD'ın da valiliklerin de büyük depremler sırasında buralarda nasıl barınılacağıyla ilgili raporları çıkarması, bunlarla ilgili hazırlıkların yapılması lazım. Dayanışmayı seven bir toplumuz. Afet ne demek? İnsanlığın çaresiz kaldığı durum. Böyle bir durumda hepimiz yardımlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA