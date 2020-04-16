16 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 16 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER 00:40 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER 00:50 SÜPER LİG BEŞİKTAŞ GOLLER 00:55 Takvim Yaprakları 01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 01:15 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 01:30 Almanya - Fransa 02:40 Bir Zamanlar 02:40 Spor Akşamı 03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin 03:40 Almanya Bundesliga Özetler 03:40 Manchester United Goller 04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri 04:45 Spor Kitaplığı 04:50 Portekiz - Fransa 05:40 MİLAN GOLLER 05:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER 05:50 LAZİO GOLLER 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Lig Hatırası 89-90 06:55 Kamu Spotu: Evde Spor 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:25 CHELSEA GOLLER 07:25 TOTTENHAM GOLLER 07:30 Arsenal Goller 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 10:30 Almanya - Fransa 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 12:15 Hollanda - Danimarka 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:30 Almanya Bundesliga Özetler 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 16:00 İspanya - İsviçre 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 21:30 Almanya Bundesliga Özetler 21:55 Kamu Spotu: Evde Spor 22:00 Bir Zamanlar 22:00 Spor Akşamı 23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI 23:00 Almanya - İngiltere 23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI Kaynak: InterSinema.com