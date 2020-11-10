17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu
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17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu

10.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:34
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay aniden ortadan kaybolan Cevdet ile Zeliha Uysal'ın cansız bedenleri 17 gün sonra rögarda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftine ait olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

CANSIZ BEDENLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cansız bedenleri çıkardı. Cansız bedenlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından iki cansız beden otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

16 gündür aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu

25 EKİM'DEN BU YANA ARANIYORLARDI

Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu. Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.

17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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