16.Gün sahur menüsü! 28 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on altıncı sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye h
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on altıncı sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
16.GÜN SAHUR MENÜSÜ!
-Milföy Kasesinde Kahvaltılık
-Mercimek Çorbası
- 1 bardak çay
- domates, salatalık
- 1 kuru incir. 2 ceviz
- zeytin
- yeşillik
- Bol su
MİLFÖY KASESİNDE KAHVALTILIK
Milföy Kasesinde Kahvaltılık için gerekli malzemeler
- Milföy hamuru
- 1 yumurta sarısı
- susam
- İstediğiniz kahvaltılık malzemeler
Bu tarifin içinde;
Lor,
çörek otu
zeytin,
kırmızı ve yeşil biber,
haşlanmış yumurta,
kuru domates ve üstünde biraz dereotu var.
- Milföy hamuru 200 derecede 20-25 dakika pişecek.
Önemli Hatırlatma: Milföyü kaseye koymadan önce mutlaka kaseyi yağlayın ya da yağlı kağıt koyun. Aksi halde hamurunuz kaseye yapışır.
Milföy Kasesinde Kahvaltılık yapılışı;
Afiyet olsun!