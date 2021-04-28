16.Gün iftar menüsü! 28 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on altıncı iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on altıncı iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
16.GÜN İFTAR MENÜSÜ
- Balkabağı Çorbası
- Tas Kebabı
- Salata
- Meyveli Yoğurt
BALKABAĞI ÇORBASI
Balkabağı Çorbası için gerekli malzemeler
-1 tane büyük boy soğan (İnce doğranmış)
-4 yemek kaşığı zeytin yağ
-1 adet orta boy patates (Küp doğranmış)
-1 tane havuç (Küp doğranmış)
-2 diş sarımsak (İnce kıyılmış)
-300 g bal kabağı (Küp doğranmış)
-1 parça zencefil (Ceviz büyüklüğünde ve ince kıyılmış)
-1 adet yeşil elma (Küp doğranmış)
-2 yemek kaşığı krema
-Tuz, taze çekilmiş karabiber
-1/2 demet dereotu (İnce kıyılmış)
-1,5 litre (7.5 su bardağı) su veya et suyu
Balkabağı Çorbası yapılışı;
-Zeytin yağı ekledikten sonra tencereye soğanları da ilave edin ve kavurmaya başlayın.
-Havucu üstüne ilave ettikten sonra 5 dakika karıştırın.
-Patatesi, sarımsağı, bal kabaklarını, elma ve zencefil parçalarını da ekleyip karıştırın.
-Pişen sebzelerin üstüne et suyu ve kaynar su ilave edin. Yüksek ateşte 5 dakika kaynadıktan sonra altını kısın.
-Altı kısık şekilde yarım saat pişirin.
-Ocaktan almadan hemen önce biraz tuz ve karabiber de ekleyin ve blenderdan geçirin.
-Püre haline getirdikten sonra çorbayı ocağın üstüne alın ve tekrar kaynatın.
-Sonra altını kapatın. Üstüne dereotunu da ilave ettikten sonra üzerine krema gezdirin.
Afiyet olsun.
TAS KEBABI
Tas Kebabı için gerekli malzemeler
-2 adet patates
-½ kilo kuzu kuşbaşı
-1 adet havuç
-1 adet soğan
-2 su bardağı sıcak su
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı domates salçası
-Karabiber
-Kekik
-Tuz
Tas Kebabı yapılışı;
-Tencereyi ocağa alın ve tereyağını eritin.
-Eti ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
-Soğanı yemeklik doğrayın ve sarımsakları soyup tencereye ekleyin.
-Renk alana kadar et ile beraber kavurun.
-Ardından salçayı ekleyip karıştırın.
-Üzerine sıcak suyu ilave edin.
-Havuç ve patatesleri de küp küp doğrayıp ekleyin.
-En son yemeğinizin üzerine baharatları serpip kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.
-Sos kıvamına gelince yemeğiniz hazır olacak.
-Sıcak olarak servis edin.
SALATA
MEYVELİ YOĞURT
Meyveli Yoğurt için gerekli malzemeler
-1 muz
-4 yemek kaşığı yoğurt
-1 tatlı kaşığı bal
Süslemek için;
-Karadut
-1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
Meyveli Yoğurt yapılışı;
- Öncelikle yarım muzu ezin.
- Üstüne yoğurt ve balı ekleyin, karıştırın.
- Kalan yarım muzu üstüne dilimleyin.
- 1 yemek kaşığı yulaf ekleyin.
- Karadutla süsleyin.
Afiyet olsun!