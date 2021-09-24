16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de ise genel ziyaretçiye açık olarak yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini Tersane İstanbul'da bir araya getirecek.

İSTANBUL (AA) - 16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de ise genel ziyaretçiye açık olarak yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini Tersane İstanbul'da bir araya getirecek.

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez "Focus Russia" projesiyle Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerileri, sanatçıları ve koleksiyonerleri ağırlayacak. Fuarda, ayrıca Momave Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un "Gelecek Projeleri" kategorisinde yer alan Tersane İstanbul, ev sahipliği yapacağı Contemporary Istanbul için hedeflenen tarihten 8 ay önce kapılarını açacak.

"Biz arkamıza İstanbul'u, yanımıza Akbank'ı almıştık, şimdi Tersane İstanbul'u da aldık"

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın bu yıl bazı ilkleri barındırdığına işaret etti.

Bu yıl değişen fuar mekanına da dikkati çeken Güreli, çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyiciyle buluşturacaklarına dikkati çekerek, "Contemporary Istanbul'un yola çıkış noktası kültür sanat ortamına bir platform olmak, uluslararasılaşmak, uluslararası dünyayla Türk çağdaş sanat dünyasının yakınlaşmasını sağlamaktı. Bunu ilk 15 yılımızda başardık. Biz arkamıza İstanbul'u, yanımıza Akbank'ı almıştık, şimdi Tersane İstanbul'u da aldık. Böyle bir ekiple daha kuvvetli olduk." ifadelerini kullandı.

Güreli, sanat mekanlarının artmasının gelecek yıllarda turizme büyük etkisinin olacağını söyleyerek, Tersane İstanbul ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden hayata kavuşacak olması, Galataport ve Müze Gazhane gibi projelerle İstanbul'un sanat hayatında çok önemli bir konuma yükseldiğine vurgu yaptı.

Fuar için, Tersane İstanbul'da 10 bin metrekare kapalı ve açık alan kullanacaklarını kaydeden Güreli, şunları söyledi:

"Contemporary İstanbul, 20 bin metrekarede müthiş bir sanat şölenine dönüşecek. Bunun içinde yarısı yerli, yarısı yabancı 50 civarında çok nitelikli sanat galerisi var. Tersane İstanbul ile şimdi İstanbul'u gerçekten arkamıza almış olduk. Yani bu fuarı İstanbul'u hissederek, İstanbul'un ne olduğunu görerek tam Haliç'te yapacağız. Açık alanlar da özellikle pandemi yüzünden çok önemli. Koleksiyoner, sanatsever, profesyonel, akademisyen, kim olursa olsun, içeri girip sanatı izleyecek, sanatla ilgili iletişimini yapacak. Bundan sonra dışarı çıkacak, keyfine bakacak. Biraz sonra tekrar girecek."

"Fuarda 4 ayrı çok kıymetli sergi olacak"

Ali Güreli, açılışa yurt dışından 280 davetlinin de katılacağını dile getirerek, fuarın 7-10 Ekim arasında yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere açık olacağının altını çizdi.

Tersane İstanbul'a hem kara hem de deniz yoluyla ziyaretçilerin ulaşabileceğini aktaran Güreli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarda 4 ayrı, çok kıymetli sergi olacak. 100 yaşına gelen İlhan Koman'ın eserlerinden bir seçki olacak. İlhan Koman'ın sergisini Tosyalı Holding destekliyor. Fotoğraf sanatçısı Sıtkı Kösemen'in 1970'li yıllardan başlayan 2020'ye kadar uzanan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını sergileyeceğiz. Yıldız Holding koleksiyonundan Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı çok güzel bir sergi olacak. Son sergi olarak ise 15 Türk kadın sanatçının eserleri fuarda sergilenecek. Bu eserlerin satışından elde edilen gelir Hepsiburada aracılığıyla Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Bu iş birlikleri çok önemli."

Güreli, çağdaş sanatın yükselişinin birçok sektör tarafından fark edildiğini vurgulayarak, 2022'de Contemporary İstanbul'u haziran ayında ulusal, ekim ayında ise uluslararası olacak şekilde planladıklarını dile getirdi.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un "Gelecek Projeleri" kategorisinde yer alan Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul için proje bitiş süresini öne çekerek, hedeflenen tarihten 8 ay önce kapılarını açacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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