15 yıllık korkunç cinayeti sigara izmariti çözmüştü

İZMİR (İHA) - İzmir'de 2005 yılında ortadan kaybolup, 2020 yılında öldüğü tespit edilen Orhan Karaoğlan'ın cinayet zanlılarını, 15 yıl sonra yanmış bir cesetle birlikte olay yerinde bulunan sigara izmaritleri ele verirken; genç adamı emniyet kemeri ile boğup sonra da benzin dökerek yakan katil zanlılarından Serkan Oğuz'a ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'e müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'de oto alım satım işi ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 2005 yılında ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi ortadan kaybolduğu tarihte henüz 24 yaşında olan Orhan Karaoğlan'a ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'ın izine ulaşılamayınca dosya rafa kaldırıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz (45), personelleri Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) tarafından, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine benzin dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla gözaltına alındı.

Yanmış cesedin kimliği ise İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından belirlendi. Orhan Karaoğlan'ın babasından alınan kan örneği, yanmış cesetten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Yapılan 'moleküler genetik inceleme' sonucunda yanmış erkek cesedinin yüzde 99,99 ihtimalle Karaoğlan'a ait olduğu belirlendi.

Karaoğlan'ın cesedinin yer yer kömürleşme derecesinde yandığı ifade edilen Adli Tıp Kurumu raporunda, ölüm nedeninin saptanamadığı ancak solunum yollarında is bulaşığı görülmediğinden ve kanda karbonmonoksit tespit edilmediğinden dolayı yanma olayının şahsın ölümünden sonra meydana geldiği ifade edildi.

15 yıllık sigara izmaritleri ele verdi

Olay yerinde yapılan arama sonucu elde edilen 2 adet sigara izmariti de DNA araştırması için Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Sigara izmariti üzerine bulaşmış tükürük örneğinin erkek genotip özellikte olduğu, sarma sigara izmariti üzerine bulaşmış tükürük örneğinde ise 2 farklı erkeğin genotip özelliğin karışık olarak bulunduğu belirlendi. Şüpheliler Yüksel, Oğuz ve Aldemir'den alınan DNA örnekleri, sigara izmaritlerinden alınan örneklerle uyuşunca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.

Davanın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmasına tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir ile Mehmet Yüksel ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanık Serkan Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık Yakup Aldemir, "Beni 3 yaşındaki kızım üzerinden tehdit ettiler. Orhan'ın öldürülmesi olayına karışmadım, suçsuzum" dedi. Öldürülen Orhan Karaoğlan ile bir sorunu olmadığını söyleyen tutuklu sanık Mehmet Yüksel ise son savunmasında "Olaydan 3 ay önce onların yanından ayrıldım. Orhan, Serkan ve Yakup üçü birliktelerdi. Orhan'ı ben öldürmedim" diye konuştu.

"Orhan'ı ben öldürmedim"

Yakup Aldemir ve Mehmet Yüksel'in birlikte savunma hazırlayarak kendisini suçladıklarını dile getiren tutuklu sanık Serkan Oğuz'un son sözleri ise "Yalan söylemedim. Çocuklarımın başına bir şey gelmesin diye susmak zorunda kaldım. Tehdit altında kaldığım bu şekilde davrandım. Benim Yakup ile alışverişim olmamıştır. Dava konusu olay alkolün etkisiyle Yakup ile Orhan arasında meydana gelen bir olaydır. İddia edildiği gibi dava konusu eylem tasarlanarak işlenmiş olsa önceden bir hazırlık yapılırdı. Cesedin yok edileceği yer önceden belirlenirdi. Deliller yok edilirdi. Böyle bir hazırlık yapılmamıştır. Biraz önce söylediğim gibi olay alkolün etkisiyle Yakup ile Orhan arasında meydana gelen bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Orhan'ı ben öldürmedim. Suçsuzum" oldu.

Oğuz'a indirim yok

Mahkeme heyeti, Serkan Oğuz'un Orhan Karaoğlan'ı iştirak halinde tasarlayarak öldürdüğüne kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Oğuz'a verilen cezada herhangi bir indirim yapmadı. Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in Orhan Karaoğlan'ı iştirak halinde öldürdüklerine karar veren heyet, bu sanıklara da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yüksel ve Aldemir'in cezalarında takdiri indirim uygulayan heyet, sanıkların cezasını müebbet hapis cezasına çevirerek davayı bitirdi. - İZMİR