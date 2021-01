15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arıyor

İZMİR'de kaybolduktan 15 yıl sonra iş arkadaşları tarafından öldürülüp, cesedinin yakılıp dere yatağına atıldığı ortaya çıkan Orhan Karaoğlan'ın (39) babası Abdülkadir Karaoğlan (67), oğlunun mezarını arıyor. Karaoğlan, "Oğlumun cenazesi 2005 yılında bulunmuş. O zamanlar benim oğlum olduğu tespit edilemeyip, kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Ancak şu an hangi mezar olduğu belli değil. Özel günlerde gidip bir fatiha okumak istiyorum. Bana 2 bin metrekarelik bir yer gösteriyorlar, 'Oğlunuz burada, gelin burada dua edin' diyorlar" dedi.

Denizli'de yaşayan Karaoğlan ailesi, 2005 yılında İzmir'de oto- alım satım işi yapan oğulları Orhan Karaoğlan'dan haber alamaması üzerine polise başvurdu. Çalışma başlatan polis, Karaoğlan'ın izine rastlayamadı. 2 yıl önce, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmanın sonunda, geçen yıl, Karaoğlan'ın arkadaşları M.Y. (47), Y.A. (43) ve S.O. (44) tarafından alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, araç içinde kemerle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. S.O.'nun başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden M.Y. Denizli'de, Y.A. ise İzmir'de gözaltına alındı.

'OĞLUMUN MEZARINI BULAMADIM'

Orhan Karaoğlan'ın babası Abdülkadir Karaoğlan, "Oğlumu 15 sene boyunca aradım ama bulamadım. Bu süreçte bulunan bazı cesetlerin oğluma ait olabileceği düşünüldü, DNA testi için örnek alındı. Ancak oğlum olmadıkları anlaşıldı. 2005 yılında bulunmuş cesedi ama kimliği saptanamamış. Doğançay Kimsesizler Mezarlığı'nda, 14 bin 499 numaralı mezarlıkta olduğunu söylediler. Ancak orada öyle bir mezarlık yok.Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü dava edeceğim. Bana gösterdikleri yer yaklaşık 2 dönümlük bir yer. 2 dönümlük yerde, mezarın hangi noktada olduğunu bilemiyoruz diyorlar. Ben ilgili kişilerden oğlumun mezarını bulmalarını istiyorum. Hiç olmazsa bayramlarda, özel günlerde gidip bir Fatiha okumak istiyorum. Bana iki bin metrekarelik bir yer gösteriyorlar ve 'Oğlunuz burada, gelin burada dua edin' diyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN