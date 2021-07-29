15 yıl önce işlenen cinayette 'arsa' detayı

İZMİR'de, 15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Orhan Karaoğlan (39) cinayetinde sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'de, 15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Orhan Karaoğlan (39) cinayetinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen A.Y, "Orhan'ın arsa meselesi yüzünden öldürüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Kentte oto alım satım işi ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi Karaoğlan'a ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'ın izine ulaşılamadı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde, 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. İki yıllık çalışmanın ardından Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz, personelleri Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından para meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla gözaltına alındı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, diğer tutuklu sanıklar Serkan Oğuz ve Mehmet Yüksel ise SEGBİS ile katıldı.

TAHLİYE TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİTanıkların dinlendiği celsede söz alan tanık A.Y, Karaoğlan'ın arsa meselesi yüzünden öldürüldüğünü söyledi. A.Y, "Didim'de veya başka bir yerde sahilde bir arsa varmış. Ben tefecinin yanında çalıştığım için Orhan yanıma gelerek, 'Arsayı ipotek verelim, tefeci bana para versin' dedi. Orhan, ortak tanıdığımız olan M.S. ve T.S'nin yanına gittiğinde arsa konusu açılmış, M.S. de parasını verip arsayı almış. Durumu düzeldikten sonra Orhan arsayı geri almak istedi. Bu sebeple M.S. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Orhan ile M.S. arasında sürtüşme çıkınca Serkan, Orhan ile M.S. arasında kaldı. Orhan da o sıralarda ortalıktan kayboldu. Arsa yüzünden öldüğünü düşünüyorum" dedi.Söz alan tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı