Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde 60 yaşındaki bir kadın evinde 15 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Eşini kanlar içinde bulan koca şok geçirirken polis tarafından el konulan olayda kadının 29 yaşındaki oğlu cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Datça'nın Hızırşah Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, P. ailesinin babası, akşam yürüyüşünden döndüğünde hanımını evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz gördü.

15 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Daha önce evden yükselen gürültünün çevredekiler tarafından polise ihbar edilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri 60 yaşındaki Atiye P'yi kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda kadının 29 yaşındaki oğlu H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Herkesi şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı