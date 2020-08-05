15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu

Afyonkarahisar'da mal paylaşımı yüzünden sinirlenen küçük kardeş, babasının birlikte kaldığı ağabeyinin evine silahlı saldırı girişiminde bulundu.

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
05.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:34

Afyonkarahisar'da mal paylaşımı yüzünden sinirlenen küçük kardeş, babasının birlikte kaldığı ağabeyinin evine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Aile üyelerinin zor sakinleştirip elindeki pompalı tüfeği güçlükle aldığı şahıs, öfkesini ağabeyinin otomobilinden alarak aracı tekmeleyip, zarar verdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda evin önünde bulunan 15 yaşındaki küçük kız çocuğu ise kaçarak canını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sinanpaşa ilçesi Nuh beldesi İstiklal mahallesinde yaşandı. İddialara göre N.A., hayatta olan babası M.A.'dan arazi ve evi üstüne geçirmesini istedi. Ancak baba ve ağabeyi İ.A. buna karşı çıkarak küçük kardeşin istediğini geri çevirdi. Bayramın son günü duruma sinirlenen N.A., yanına diğer kardeşi H.A.'yı da alarak otomobille ağabeyi İ.A.'nın babası ile birlikte kaldığı eve geldi. Güvenlik kameralarının kayıtta olduğu olayda, öfkeli bir şekilde araçtan inen N.A., aracın bagajından pompalı tüfeği alarak ağabeyinin evine ateş etmek istedi. Şoför koltuğundan inen diğer kardeş H.A., ise koşarak buna engel olup kısa süreli bir arbede sonrası tüfeği kardeşi N.A.'nın elinden almayı başardı.

Yeğen öfkeli amcanın elinden son anda kurtuldu

H.A., ardından kardeşini araca bindirerek evin önünden uzaklaşmak isterken N.A., tekrar araçtan inip bu defa saldırı girişiminde bulunduğu ağabeyi İ.A.'nın 03 ABM 122 plakalı aracını tekmelemeye başladı. Diğer kardeş tekrar araçtan inerek N.A.'yı güçlükle araca bindirip evin önünden uzaklaştırdı. N.A.'nın olayı gerçekleştirirken sürekli el kol hareketleri yaparak da çevreye tahditler savurması dikkatlerden kaçmadı.

Baba silahlı saldırı girişiminden dolayı oğullarından şikayetçi oldu

Yaşananlar esnasında amcasının evlerinin önüne elinden tüfekle geldiğini gören 15 yaşındaki kız çocuğu A.A. ise önce olanlara bir anlam veremedi, ardından merdivenleri hızla çıkarak evine girdi. Küçük kız kaçarak canını zor kurtarırken, uzun süre olayın şokunu atlatamadığı öğrenildi.

Olayın ardından ağabeyi İ.A.'nın aracında ciddi miktarda maddi hasar meydana gelirken, baba M.A. ve ağabeyi İ.A., kardeşleri N.A. ve H.A.'dan şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları görüntüleri ile jandarmanın yolunun tutan baba oğlun şikayeti üzerine iki kardeş ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Güncel
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği...
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda yüzde 387,5 büyüdü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda yüzde 387,5 büyüdü
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müjde Ar Barış Arduç Yeşim Salkım
Spor Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 15:38:00. #1.15#
title