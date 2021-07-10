15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Şüpheliler Elif'in uçuruma kendi atladığını öne sürdü Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gelerek teslim olan ve tutuklanan iki...

15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheliler Elif'in uçuruma kendi atladığını öne sürdü

İSTANBUL - Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gelerek teslim olan ve tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Elif Çakal'ın kendilerini dinlemeyerek uçurumdan atladığını iddia etti.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si erkek 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından S.T. ile T.Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B.'nin hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli S.T. 'eziyet etme' suçundan tutuklanmış, T.Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek teslim olmuş, çıkarıldıkları savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Ufuk B. video kaydetmeye başladı"

Şüpheli Gürkan K. hakimlikteki savunmasında, "Ufuk B. beni arayarak kızların gezmek istediğini söyledi, gidip alalım onları dedi. Maktulü mahalleden tanırdım. Elif Çakal ile S.T., içki içmek istediklerini söyledi. Kızların yaşlarının 18'den küçük olduğunu bilmiyordum. Bir dükkandan içki aldık ve Habipler Yayla mevkiinde oturduk. Oradan ayrılırken kızların sarhoş olmaya başladığını gördüm. Yolda giderken Elif Çakal, şüpheli T.Y.'ye küfür etti. Sonra maktul ile S.T., küfürleşmeye başladı. Şüpheliler yürürken ben Elif Çakal'ı sakinleştirmeye çalıştım. Bu esnada Elif Çakal, S.T. ve Ufuk B. video çekmek istedi. Elif Çakal, şüpheli Ufuk B.'nin telefonundan kamera kaydını açmış ve ona vermiş. O da kaydetmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"'Atlama aileni düşün' dedik, tutunduğu taşı bırakıp aşağıya atladı"

Elif Çakal'ın şüpheli T.Y.'ye saldırdığını belirten şüpheli Gürkan K. ifadesinde, "Ayırmak için yanlarına gittim. Şüpheli Ufuk B. görüntülerin hepsini çekmiş. Bu arada ben kavgayı ayırınca Elif aşağıya doğru yürümeye başladı ve uçurumun kenarına geldi. Yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladı. Hemen oraya gittik, kendisini ikna etmeye çalıştık. 'Atlama aileni düşün' dedik ancak tutunduğu taşı bırakıp aşağıya atladı. Yanımızdaki kişinin telefonundan ambulansı ve polisi aradık. Biz olay yerinden kaçmadık. Aşağıda bekleyen 8-9 kişilik grup bize saldırmaya başlayınca olay yerinden ayrıldık. Şüpheli Ufuk B.'nin telefonunun nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. Hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını biliyordum ancak mahalleden tehditler aldığım için ifade vermek için başvuramadım, korktum. Kızların Elif'i darp etmeye gelip gelmediklerini bilmiyorum. Yaklaşık 10 gündür inşaatta yatıyorum" diye belirtti.

"Kızlar yolda tartışmaya başladı"

Şüpheli Ufuk B. ise savunmasında, "Olay günü şüpheliler S.T. ile T.Y., beni aradı. Kahvehaneye geçtim, Gürkan K. orada oturuyordu. Biz otururken, kızlar bir daha aradılar. Bizi ısrarla yanlarına çağırıyorlardı. Kızlar ile parkta buluştuk, araca bindik. Bir süre mahallede gezdik. Aralarında herhangi bir tartışma yoktu. Şüpheli Gürkan K., 'ne yapmak istersiniz' diye sordu, kızların üçü de alkol alalım dediler. İçkileri alıp Habipler mevkiinde ormanlık alana gittik. Yaşlarından haberim yoktu, kendilerini 18 yaşından büyük zannediyordum. İçkiler bitince biraz gezelim dediler. Sizi bırakalım dedik ancak gezmek istediler. Cebeci tarafında giderken kızlar yolda tartışmaya başladı. Elif Çakal, T.Y.'ye bir erkekle neden görüştüğünü sordu. Tartışmanın bu sebeple olduğunu hatırlıyorum" dedi.

"Yardım çağırmaya gittim, döndüğümde Elif yoktu"

Kızların birbirlerine küfür etmeye başladığını söyleyen Ufuk B., "Araçtan indiğimizde Elif Çakal ile T.Y. tartışmaya devam ettiler. Daha sonra şüpheliler T.Y. ile S.T. 'bizim videomuzu çek, Elif'i döveceğiz' dediler. Yapmayacağımı söyledim ancak ısrar ettiler, telefon ile kaydetmeye başladım. Elif önce şüpheli T.Y.'ye saldırdı. Sonra kavga ederlerken S.T. araya girdi. Biz araya girdik. O esnada Elif, bizden uzaklaşmaya ve uçuruma gitmeye başladı. Herhangi bir şey söylemiyordu. Aşağıdan yukarı doğru gelen bir kişi Elif'i kolundan tuttu ancak Elif, 'sen karışma' dedi. Daha sonra Elif'e elimi uzattım ancak yetişemedim. Yardım çağırmaya karar verip, insanların yanına gittim. Döndüğümde Elif orada yoktu. Olaydan sonra bir grup insan bize saldırdığı için Gürkan K. ile oradan ayrıldık. Olay yerinden ayrıldıktan sonra telefondaki görüntülerin hepsini Gürkan K.'ya gönderdim. İlk sorgudan sonra Bodrum'a çalışmaya gittim, o yüzden ifade vermeye gelemedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir