15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitler anıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Mamak'ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Mamak'ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı.

Mamak Belediyesince düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sabahın erken saatlerinde Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ortaköy Mezarlığı'nda şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Yeni Mamak Merkez Camii'nde şehitler için düzenlenen mevlidin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katılan protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. 16 Temmuz sabahına kadar gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde düzenlenen anma programı ve demokrasi nöbetiyle son buldu.

Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak'ta programın açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı verilen destansı kahramanlık mücadelesidir. Türk milleti bu demokrasi zaferiyle top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece imanı ve inancıyla göğsünü siper etmiş, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece eşine az rastlanır bir destana imza atıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak'ta yaşatıyoruz" dedi.

15 Temmuz'un yüce milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunun altını çizen Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, "Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA