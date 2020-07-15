15 Temmuz'un yıl dönümünde denizde saygı geçişi 15 Temmuz'un yıl dönümünde denizde saygı geçişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla anma töreni ve denizde saygı geçişi gerçekleştirdi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde denizde saygı geçişi

İSTANBUL - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla anma töreni ve denizde saygı geçişi gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında şehit ve gaziler için anma törenleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla anma töreni ve denizde saygı geçişi gerçekleştirdi. KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA