15 Temmuz'un Kahramanları 1 Yıl Sonra O Geceyi Anlattı

15 Temmuz'un kahramanları hain darbe girişiminden 1 yıl sonra o gece yaşadıklarını Beykozlu vatandaşlara anlattı. 15 Temmuz gecesi yaşananları, en yakın tanıklarından dinleyen kimi vatandaşlar ise o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi işbirliğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyorlar" programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda 15 Temmuz'da eşini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit veren Rukiye Dağ, gazi İsmail Sarıgül ve Yasin Çetinkaya konuşmacı olarak yer alırken programın moderatörlüğünü ünlü sunucu Ersin Düzen üstlendi. Etkinlik 15 Temmuz gecesi gerçekleşen olayların anlatıldığı video gösterimiyle başladı. Ardından 15 Temmuz'un kahramanları o gece yaşananları vatandaşlarla paylaşırken FETÖ'nün giriştiği kalkışmanın unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Kimi vatandaşlar anlatılanları dikkatle takip ederken kimileri de duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinlik kapsamında sahne alan Orhan Çakmak'ın 15 Temmuz ile ilgili seslendirdiği şarkılara vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.



"Bu milletin genlerinde yiğitlik, vatan sevgisi, inanç var bu milleti kimse dize getiremez"



15 Temmuz'da Türk milletinin bir destan yazdığını ve tüm nesillerin bundan haberdar olarak yetişmesi gerektiğini ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bu millet kendi içinden nasıl insanlar çıkardı ki kendi milletini, devletini öldürmeye yeltenecek kadar gaddar olabildiler. Bunu içimize sindiremedik biz milletimize asla toz kondurmayız. Dışarıdaki düşmanlarla kavga etmeyi can vermeyi biliriz, Çanakkale'de 250 bin insanı, Sarıkamış'ta 90 bin insanı İstiklal Harbi'nde 30 binin üzerinde insanı Osmanlı'nın hayat süresi boyunca milyonlarca insanı şehit verdik ama bu 15 Temmuz kadar hiçbiri ağır gelmemişti. Bu çok ağır geldi bizi çok yürekten yaraladı, atlattık. Bu milletin genlerinde yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi, inanç var bu milleti kimse dize getiremez" dedi.



"Adama ne yapmışlar dediğim kişi var ya o benim eşimmiş"



15 Temmuz gecesi yaşadıklarını vatandaşlarla paylaşan ve darbe girişiminin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Rukiye Dağ, "Yerde yatan benim eşim olabilir, ne olur yanına gidebilir miyiz dedim, 'Hayır giderseniz açık hedef olursunuz' dediler. Ayakkabılar, çoraplar, pantolon, tişört hepsi oydu ama benim emin olmam gerekiyordu. Niye emin olmam gerekiyordu biliyor musunuz, hani o nefes borusu ve gırtlağını gördüğüm adama ne yapmışlar dediğim kişi var ya o benim eşimmiş. O yüzden o an çok da gafil bir ortamdasınız ellerimi sağlı sollu ceplerine atmak geldi. Ellerimi cebine attığımda dört şey geldi elime. O gelenlerden bir tanesi bu telefon, bu eşimin telefonu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL