"15 Temmuz"u sosyal medyada en çok paylaşan öğrencilere bisiklet hediye edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü ençok paylaşan ve kullanan öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi.

Sosyal medya hesaplarında ençok paylaşılan fotoğraf, yazı ve beğeni alan Özgenur, Özen, Seda Kocaoğlu, Rahime Kalkan ve Enes Bozkurt Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ödüllendirildi.

Dumlupınar Anadolu Lisesi 11'nci sınıfta okuyan Özgenur Özen, 15 temmuz şehitleri anma gezisine de katıldığını ifade ederek, "Bizim için gerçekten çok güzel, gurur verici bir geziydi. Şehitlerimizin kan döktükleri yerleri, ülkemiz için mücadele verdikleri yerleri görmemiz için bize fırsat tanıdılar, çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. O güzel yerlerin fotoğraflarını paylaştığımız ve en çok beğeniyi aldığımız için bize bisiklet hediye edildi" dedi.

İsmetpaşa Anadolu Lisesinde 11'nci sınıf öğrencisi Seda Kocaoğlan ise, "Ankara, Niğde ve İstanbul'a gittik. Şehitler köprüsünü gördük, Niğde'de Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettik. 15 Temmuz Müzesini gezdik. Güzel bir gezi oldu" şeklinde konuştu.

Rahime Kalkan adlı öğrenci de, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11'nci sınıfında okuduğunu vurgulayarak, "Benim için çok önemli bir geziydi. Başta büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin'e ve yolculukta bize şefkatini, mutluluğunu esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Benim için çok özel bir duyguydu. Özellikle Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek çok duygusaldı. Anıtkabir'de, mehmetciğimizin görevini yapması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlarımızın görevini yapması ve o geceyi çok iyi anlatılması beni gerçekten duygulandırdı. Geziden çok memnun kaldım" ifadesini kullandı.

Özel İdare Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Bozkurt ise, gezide çok duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Hainlerin yapmış olduğu darbe girişimi ve yaşananlar gerçekten duygulandırıyor. İstanbul, Ankara Niğde'yi gezdik. Niğde'de Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Mezarın da dualar ettik. Daha sonra Ankara'da Anıtkabir'e gittik yine aynı duyguları yaşadık. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde esas olayların yaşadığı yer orasıydı. Daha sonra gazilerle o anları konuştuğumuzda ağladım. Bu geziyi düzenleyen Başkan Fatma Şahin'e, daire başkanımız Zekeriya Efiloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkanların büyük bir çoğunluğunun gençlerin oluşturduğunu ifade ederek, "Zaman zaman gençlerden şikayet ediyoruz ya aslında buna gerek yok. Gençlere doğru mesajlar ve bilgiler verildiği zaman gençlere doğru yükleme yapınca onlar bu vatana sahip çıkarlar. Bizde onlara 'Gidin yerinde görün' diyerek, buna tiyatro diyenlere karşı bakın bakalım dedik. Gözyaşlarıyla döndüler. Bizde ufakta olsa bundan sonraki programlarda da gençlerimizi bu tür etkinliklere teşvik etmek istiyoruz. Onaları daha güzel hediyelerle anmak istiyoruz. Geleceğimiz cümlesi kuru kaldı ve bunun içini doldurmamız gerek. Okuyan, düşünen, üreten bir gençlik yetiştirmek için bizler Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA