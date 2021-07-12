15 Temmuz'u anlamak
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15 Temmuz'u anlamak

15 Temmuz'u anlamak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panel çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panel çevrimiçi olarak gerçekleşti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve açılış konuşması Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından yapılan panele; Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Gazeteci Yazar Nedim Şener, Savunma ve Güvenlik Uzmanı Dr. Yusuf Alabarda ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın katıldı. Panel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii İmam Hatibi Adem Kemaneci'nin Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı. "15 Temmuz'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek" diyen Vali İlhami Aktaş şunları aktardı:

"Bu millet Cumhurbaşkanımızın önderliğinde korkusuzca darbecilere direndi. 15 Temmuz'da halk, darbe teşebbüsünü defeden ana faktör olarak tarihte yerini aldı. Allah bir daha bunları yaşatmasın. Panelde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Panel moderatörü ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "15 Temmuz, bir milletin belki de tarihte hiç görülmemiş şekilde tepeden tırnağa, adaletinden eğitim sistemine askeri gücüne, emniyetine kadar kuşatıldığı bir darbe girişimiyle, kendi gücüyle mücadelesini ve bağımsızlığını nasıl koruduğunu anlatıyor. Görüntüde halishane niyetlerle, yurtdışında Türkçe öğretiliyor, Türkiye tanıtılıyor, İstiklal Marşı okutuluyor, yurtdışına milli ve manevi değerler aktarılıyor görüntüsüyle dünyanın dört bir tarafında Türkiye Sevdalısı yetiştiriliyor algısı yerleştirildi. Güçlü iradesi ve cesaretiyle halkına öncülük eden Cumhurbaşkanımız sayesinde bu millet tüm gücüyle darbecilere direndi ve bağımsızlığını korudu" diyerek sözü panelistlere bıraktı.

15 Temmuz darbesinin çeşitli yönlerinin ele alındığı panele konuşmacı olarak katılan Gazeteci yazar Nedim Şener, "5. yılında FETÖ ile mücadelede neredeyiz?" konusunda sunum yaptı. Savunma ve Güvenlik Uzmanı Dr. Yusuf Alabarda "Bir vesayet mekanizması olarak darbeler, FETÖ nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dahil tüm kurum ve organizasyonlara yerleşti? Darbelere maruz kalmamak için TSK'nın demokratik gözetimi ve kontrolü ne anlama gelmektedir? Bugüne kadar bu konuda alınan ve alınması gereken tedbirler nelerdir?" konularını aktardı. ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın ise "Dış bağlantılı 15 Temmuz darbesi ve içlerindeki taşeron FETÖ" konusunda açıklamalar yaptı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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