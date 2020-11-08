15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

08.11.2020 07:26 | Son Güncelleme: 08.11.2020 07:30
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

İlgili Haberler

15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı
15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor
Turgutlu'da İzmir istikameti trafiğe kapatıldı
Turgutlu'da İzmir istikameti trafiğe kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Orhan Veli Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Can Bartu Tisserand Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Türk Kasım Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 07:30:29. #1.15#
title