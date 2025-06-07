15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu? SON DAKİKA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik neden durdu?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı bir kişinin taksiden inerek yürümeye başlaması vatandaşlar arasında paniğe neden olurken görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik neden durduruldu? İşte, merak edilen tüm detaylar…

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE NE OLDU?

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara yönüne ilerleyen trafik tamamen durdu. Silahlı bir şahsın polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği olay, köprüde hem paniğe hem de yoğun araç trafiğine neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu

Son dakika alınan bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi taksiyle köprüye geldi. Taksiyle köprünün ortasına kadar ilerleyen şahıs, araçtan inerek elindeki silahla yürümeye başladı.

Durum, MOBESE kameraları aracılığıyla hızla fark edilerek emniyet birimlerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Ekipler, şüpheliyi uzun süre boyunca ikna etmeye çalıştı. Gerilim dolu dakikaların ardından teslim olan kişi gözaltına alındı.

Yaşanan bu gelişme, özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergâhında ciddi trafik sıkışıklığına neden oldu. Ankara istikameti boyunca araçlar uzun süre ilerleyemedi.