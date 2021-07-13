15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Zerre kadar üzülmüyorum
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15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Zerre kadar üzülmüyorum

15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Zerre kadar üzülmüyorum
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

15 TEMMUZ darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in (23) babası Yahya Kemal Yiğit, "251 şehit verdik.

15 TEMMUZ darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in (23) babası Yahya Kemal Yiğit, "251 şehit verdik. 251 şehitten biri de bizim evladımız oldu. Zerre kadar üzülüyorsam namerdim" dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'daki Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan hava saldırısında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 15 Temmuz'u her an her dakika yaşadıklarını söyledi. Şehit babası Yiğit, "15 Temmuz'u aziz milletimiz iyi biliyor. 15 Temmuz o kadar önemli bir hadise idi ki darbe değil işgal girişimi idi. Emperyalistlerin, siyonistlerin işgal girişimi idi" dedi.

'251 ŞEHİT VERDİK'Muhalefet parti genel başkanlarının yaptıkları açıklamaların kendisini kahrettiğini söyleyen şehit babası Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde o siyonist güçlerin yandaşları bu darbeyi gerçekleştirmek istediler. Bu kalkışmayı bu ihaneti yaptılar. 251 şehit verdik ve çok ucuz atlattık. 251 şehitten biri de bizim evladımız oldu. Zerre kadar üzülüyorsam namerdim. Keşke biz evlatlarımızın yerine binlerce kez şehit olsak diye Rabbime dua ediyorum. Yani bu vatana bu kadar ihanet edilmez. Bu azizi vatana bu kadar ihanet olmaz. Bu kadar alçaklık olmaz. Biz, bu aziz  vatan uğruna toprakları vatan yapmak için milyonlarca şehit verdik, biz bir evlat vermişiz çok mu? Binlerce evladım olsa bu aziz vatana feda etmezsen namerdim."'BEN SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM'CHP'li yöneticilerin kendisini şikayet ettiğini bundan dolayı mahkemenin kendisine ceza verdiğini söyleyen Yiğit, "Bünyan ilçesinde yaşadığım bir olayda CHP'li yöneticilere söylediğim sözlerden dolayı şikayet edildim ve yargılandım. Ben söylediğim sözlerin arkasındayım. Bu vatanı parçalamak isteyenlere sözümün arkasındayım. Benim yargılandığım mahkemeye otobüslerle geldiler. Hangi şehit cenazesine otobüslerle katıldılar" dedi.

15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Zerre kadar üzülmüyorum
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Zerre kadar üzülmüyorum
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Zerre kadar üzülmüyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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