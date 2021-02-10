ÇANAKKALE - 15 Temmuz şehidi ikiz polis memurlarının babasının yazdığı şiir bestelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan ikizlerin babası Ali Oruç'un kaleme aldığı şiir, Konyalı imam hatip Murat Göktaş tarafından bestelendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tesislerinin F-16 savaş uçaklarıyla bombalanması sonucu 26 yaşlarında şehit düşen Ahmet ve Mehmet Oruç için Adana'da yaşayan babaları Ali Oruç tarafından yazılan "Ahmet'im Mehmet'im" şirini dinleyince çok etkilenen Göktaş, baba Oruç'un onayını aldıktan sonra iki ayda bestesini tamamladı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyündeki camide görevini sürdüren Murat Göktaş, AA muhabirine, beste çalışmasıyla ilgili süreci anlattı.

Göktaş, "Ali Oruç abimiz çocukları için bir şiir yazdı. Bu şiir, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ülkeyi, bütün dünyadaki Müslümanları ağlattı. Yaşananları, kardeşlerimizin acısını unutmamak için şiiri telefonuma zil sesi yaptım. Bana değişik yerlerde bu şiirin ne olduğunu soranlar oldu. Çok etkilendim, arabamda, evimde sürekli bu şiiri dinledim." dedi.

Murat Göktaş, şiirini bestelemek amacıyla sosyal medyadan yakınlarına ulaşıp iletişim bilgilerini alarak, Adana'da yaşayan Ali Oruç'a duygularını anlattığını dile getirdi.

Oruç'un, düşüncesini ilettiğinde telefonda ağladığını bildiren Göktaş, "Ben de ağladım. 'Bu çok güzel bir şey olur' dedi. 'Bu şiir bir ezgi gibi bizim dillerimizde kalsın istiyorum' dedim. Kendisi izin verdi sağ olsun. Çocuklarının isimlerinin hep anılmasını istediğini söyledi. Ben de bu süreci yaklaşık iki aylık beste çalışmasıyla tamamladım. Konya'da bir arkadaşımızın stüdyosunda bunu seslendirdik. Ortaya anlamlı bir eser çıktı." diye konuştu.

Baba Ali Oruç'un, şehit olan evlatlarına yazdığı şiir şu dizelerden oluşuyor:

"15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.

O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktı Ankara'yı da vatanı da yurdu.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Acı haberi verdi emniyet, 'Ahmet ile Mehmet şehit oldu' diye, evimizde yaşandı koptu kıyamet.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Adana-Ankara-Gölbaşı yolu, kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu, sonunda oldu size şehit yolu.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Şehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikiniz de Mevlam eylesin rahmet, inşallah mekanınız olmuştur cennet.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Kapalı kaldı o güzel evleriniz, yollara bakıyor genç eşleriniz, cennettir inşallah o mekanınız.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız. Yollara bakar oldu ana, baba ve eşleriniz.

Neden gelmiyorsunuz ikinizden biriniz? Ne oldu size, ne oldu size?

Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Anneniz ağlıyor 'kuzularımız' diye, babanız ağlıyor 'yavrularım' diye, doymadılar ki her ikinize.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Sizi rüyalarda hep görür olduk, ağlaya ağlaya sarardık solduk, kendimizi ve sizi mezarlıkta bulduk.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Ali Hocalı köyü mezarlık yolu, sizin için yapıldı bu toprak yolu, mezarınızın başında insanlar dolu dolu.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay