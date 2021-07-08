15 Temmuz şehidi Cambaz'ın Memleketimin Ulu Camileri Sergisi, Ayasofya-i Kebir Camii'nde açıldı

Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemenin hayalini dile getirdikten birkaç hafta sonra Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde...

Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemenin hayalini dile getirdikten birkaç hafta sonra Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde sergilenmeye başladı.

"Türkiye Ulu Camileri" adlı albüm kitabından yola çıkılarak, hazırlanan Memleketimin Ulu Camileri Sergisi, İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz Derneğinin ortak girişimiyle ziyarete açıldı.

Serginin açılışında konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, yıllar sonrasına ışık tutacak mesaj niteliğindeki serginin çok değerli olduğunu söyledi.

Turunç, Ayasofya'da böyle bir serginin yapılmasının da çok anlamlı olduğunu belirterek, "Ulu camilerimizin şehidimiz tarafından fotoğraflanmış olması ve bugün Ayasofya'da sergileniyor olması ziyarete gelen insanlar tarafından ilgiyle takip edilecektir." dedi.

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat ise serginin Cambaz'ın bir hayali olduğunu kaydetti.

Cambaz'ın "Ulu Camiler" kitabının bir ulu camide sergilenmesini arzu ettiğini aktaran Bolat, "Ona bir sergi salonunda 'Bunu yapalım' diyenler de oldu ama o bir ulu cami avlusunda sergi hazırlıkları yaparken, 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan oturduğu Çengelköy'de meydana çıktı ve halkımızla birlikte direnişe katıldı. Hainlerin kurşunlarıyla o gece orada şehit olan 9 kişiden birisi oldu." diye konuştu.

Bolat, memleketin her yerindeki ecdat yadigarı camilerin "vatanın kimliği" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da milletimizin cansiperane tavrı dünyada darbecilere verilmiş en net mesaj oldu. O gece milletimiz tarih yazarken şehit olanlardan birisi de Mustafa Cambaz. Bizimle 15 yıl kader birliği, dava arkadaşlığı yaptı. Kendisi Batı Trakya'da dünyaya geldi, Türkiye ve İslam dünyası sevdalısı bir insandı. Vatansız muamelesi gördü. Özellikle sanat eserleri ve mimari çalışmalara ilgi gösterdiği için bu alanda çalışmalar yaptı. Memleketimizin her tarafını gezerek, yüz binlerce fotoğraf çekti. Tam 10 yıllık bir emekle memleketimizin ulu camilerinin 700 kadar seçilmiş fotoğraflarından bir arşiv belgesel hazırladı. Aynı zamanda TVNET'in kuruluşunda teknik müdür olarak görev alan Cambaz, kanalın bugünlere gelmesinde de rol oynadı."

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, böyle anlamlı bir serginin yeniden ibadete açılan Ayasofya'da yer almasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çiçekli, 15 Temmuz şehitlerinden Cambaz'ın vasiyetini yerine getirdiklerini kaydederek, kendisini ve tüm şehitleri minnetle yad ettiklerini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi, şehit Mustafa Cambaz'la ilişkilerinin eskilere dayandığını ifade etti.

Prof. Dr. Saatçi, "Mustafa, güzel yurdumuzun bütün taşına toprağına aşıktı. Kültür varlıklarını üşenmeden Türkiye'yi il il dolaşarak fotoğraflarını çekerdi. Ulu Camileri çalışmasının çok şükür baskısı da oldu ve Mustafa'yı hatırlatan güzel bir çalışma yapıldı. Kendisini rahmet ve minnetle yad ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cambaz, FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edildi

Çengelköy'de, 15 Temmuz gecesi şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Cambaz, Türkiye'deki 118 ulu caminin binlerce fotoğrafını çekerek arşivlemişti. Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemek isteğini dile getirdikten birkaç hafta sonra 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ve Cambaz FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edildi.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan, yaptığı işi "kayıt fotoğrafçılığı" olarak tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde tüm Türkiye'yi adım adım gezerek, 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve ulu camileri kayıt altına aldı.

Fotoğraf arşivini bir internet sitesi açarak, araştırmacılara ve meraklılara bedelsiz sunan Cambaz, arşivinin yanında 700 fotoğrafın yer aldığı kitabı için Türkiye'nin 118 ulu camisini yeniden gezerek fotoğrafladı.

Kitap, Mayıs 2016'da "Türkiye Ulu Camileri" adıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu