15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anlam ve önemi gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Peki, 15 Temmuz saat kaçta oldu?

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ NE ZAMAN OLDU?

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetimizi, Anayasal Düzenimizi bozmaya, Devletimizi yıkmaya ve Milli İrademize karşı insanların dini duygularını sömüren FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından darbe girişimi düzenlendi.

Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı FETÖ cü hainler tarafından yapılmaya çalışılmış bu silahlı darbe girişimi Cumhurbaşkanımız önderliğinde Milletimizin azim ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratılmıştır.

Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının 9. yıl dönümünde milletimizin bu demokrasi zaferini kutluyoruz. Bugün doğrudan istiklal ve istikbalimize yönelik olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9.yıldönümüdür.

15 Temmuz'da saat saat yaşananlar: