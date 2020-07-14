15 Temmuz mesajlarında ortak vurgu: " Hiçbir güç millet iradesinin üzerinde değildir"
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15 Temmuz mesajlarında ortak vurgu: " Hiçbir güç millet iradesinin üzerinde değildir"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Ünal, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır yayınladıkları mesajlarda millet iradesinin gücüne,, milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar.

15 Temmuz mesajlarında ortak vurgu: 'Hiçbir güç millet iradesinin üzerinde değildir
14.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:08

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Ünal, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır yayınladıkları mesajlarda millet iradesinin gücüne,, milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar.

Rektör Ünal: "Yapılan ihaneti ilelebet unutmayacağız"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesinin yıl dönümünü aynı ruh, bilinç ve kararlılıkla andıklarını belirterek, milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin göstermiş olduğu onurlu duruşla, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin kazanılmasının dördüncü yılı anısına 15 Temmuz'u çeşitli etkinliklerle anmaya ve anlatmaya devam ettiklerini de ifade etti.

Üniversitelerin bu tür hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek için vatana ve millete hizmet eden nesillerin yetişmesinde önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Rektör Ünal, "Üniversitemizde 15 Temmuz'un hafızalarda diri tutulmasını pek çok toplantı, panel, resim sergileri, ulusal ve uluslararası yayınlarla darbe sürecini tüm yönleriyle anlatmaya çalıştık. Yine şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek ve ebediyen hatırlamak için Üniversitemizin caddelerine kahraman şehitlerimizin isimlerini vererek onları daima yad ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi sonraki süreçte de Akdeniz Üniversitesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz gecesi milletimize karşı yapılan ihaneti ilelebet unutmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı da unutturmayacağız" diyen Rektör Ünal, "Akdeniz Üniversitesi olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Çandır: "Hiçbir güç milletin kararının üzerinde değildir"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, mesajında şunları kaydetti: "Türk milleti, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Halkımız kendi iradesi dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini ve demokrasiye bağlı kalacağını kararlılık ve cesaretle gösterdi. Demokrasiye karşı yapılan her türlü girişim hukuksuzdur ve kabul edilemez. Hiçbir güç milletin kararının üzerinde değildir. Türk milleti Cumhuriyet ve demokrasinin yanındadır. 15 Temmuz'da demokrasiden yana tavır alan, ülkesine sahip çıkan halkımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'un yıldönümünde başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"

Dere: "Esnafımız devletine canı pahasına sahip çıkacaktır"

Esnaf ve sanatkarların, milli iradeyi hiçe sayan her türlü zorbalığa karşı dimdik ve kararlı durduğunu vurgulayan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Ahilik gelenek ve kültüründen gelen anlayışla esnaf ve sanatkarlarımız her zaman devletimizin yanında yer almıştır. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ülkemizin temel yapı taşı olan esnaflarımız nereden ve kimden gelirse gelsin milli iradeyi yok sayan her türlü darbeye, zorbalığa ve zalimliğe karşı dimdik ve kararlı bir şekilde ayakta durmuştur. Esnaflarımız demokrasi ve milli irade düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsatı vermemiştir ve bundan sonra da vermeyecektir. Esnaf ve sanatkarlarımız, dün olduğu gibi bugün ve her zaman ezanımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi ve vatanımızın bölünmemesi için ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır" diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 15 Temmuz'da esnaf ve sanatkarların kepenklerini açarak vatandaşlara moral verdiğini ve meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuklarını belirterek, "15 Temmuz 2016'da milli iradeye sahip çıkma azmimizi ve kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Darbe girişiminin ardından ülkemiz büyük bir travma geçirdi. Ekonomimiz de bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilendi. Ancak gerek hükümetimizin aldığı önlemler ve yapılan kararlı çalışmalarla gerekse vatandaşlarımızın zalimlere karşı dik duruşuyla bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlattık. Tabi burada esnaf ve sanatkarlarımızın duruşu da oldukça önemli. Esnaflarımız bu süreçte kepenklerini açarak vatandaşımıza moral vermiştir, bu ülkenin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bu birlik ve beraberlik sayesinde ise, sosyal ve ekonomik hayatımız yerli yerine oturmaya başlamıştır. Ülkemiz 15 Temmuz'da büyük bir sınavdan geçti. Ancak, hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak; Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet ilkesi etrafında sımsıkı kenetlenerek sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Biz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak; ülkemizin geleceğine güveniyor, ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün Yüce Milletimizin iradesi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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