15 Temmuz hain darbe girişimde tankın ezdiği araç Bursa'da sergilendi
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15 Temmuz hain darbe girişimde tankın ezdiği araç Bursa'da sergilendi

- 15 Temmuz hain darbe girişimde tankın ezdiği araç Bursa'da sergilendi Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe gecesinde tankın altında kalan bir aracın da yer aldığı fotoğraf sergisini Demokrasi Meydanı'nda açtı.

07.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:32

- 15 Temmuz hain darbe girişimde tankın ezdiği araç Bursa'da sergilendi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe gecesinde tankın altında kalan bir aracın da yer aldığı fotoğraf sergisini Demokrasi Meydanı'nda açtı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in haricinde vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik yaptı. Darbe teşebbüsünün unutulmaması için çeşitli faaliyetler yapıldığını ifade eden Şebik, "Fotoğraf sergisi bizim için önemlidir. Çünkü sayfalarca anlatılmak istenilen bir karede anlatılıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile güzel bir projeye de imza atmış olduk" dedi.

Darbe gecesi hasar gören birçok aracı kendilerinin aldığını söyleyen Şebik, "Bu aracın içinde olan Yasin kardeşimiz diyor ki; '10 saniye ile ben şehadeti kaçırdım'. Bunu kürsüde söylemek ya da kitapta okumak kolay geliyor, ama aracınızı kullanıyorsunuz ve karşınızdan tank üstünüze doğru geliyor. İnsanın yaşamadan tahayyül edemeyeceği bir durumdur. Allah bir daha bunu yaşatmasın. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Özellikle kendi içimizde hainleri olan bir toprakta yaşasak da, kahramanı da çok olan bir . Allah o günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

2016 yılında insanların darbe teşebbüsüne dur dediğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İşgal teşebbüsünü karşı milletin gösterdiği mücadelenin, azmin ve bunun yanında zaferin tekrar hatırlanması adına bir sergi açtık. Bugün burada aracı ile tankın önüne geçen insanlarımızın yaşadığı o anları fotoğraflarla burada paylaşarak unutturmamak istiyoruz. Bu araç buraya koyulurken, gelip geçenler anlam vermeye çalışıyor. Bir kazadan çıkmış araca bakmak başka, sivil aracı ile tankın önüne geçmek çok başkadır. Bu araca bakarken o gözle bakmamız gerekiyor. Bu fotoğraflara bakarken de o anları hissetmemiz gerekiyor. 15 Temmuz Derneği ile birlikte bu saygı ile açıyoruz. Maksadımız Bursa'nın en hareketli meydanında yeniden bu anları tazelemek" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman direkt ve endirekt darbe girişimleri olmuştur. 15 Temmuz 2016'da bakıldığında bu yapılmak istenilenin diğer darbelerden çok da farkı yoktur. Her ne kadar birileri bu tarihi darbeyi tiyatro olarak nitelendirmeye çalışsa da, ortada bir vak'a var. 251 vatan evladının şehit olduğu gerçeği var. Bu ülkenin okullarda okumuş, askeriyede görev yapmış ve bu milletin paraları ile alınmış silahlarıyla bu milletin evlatları vurulmuş ve yönetim ele geçirilmeye çalışılmıştır. Türk milleti darbe girişimine dur dedi. Bizler de o günleri unutturmamak, acıları taze tutmak adına bu tür faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu meydan Şehreküstü Meydanı olarak anılırken, Osmangazi Belediyemizin gayretleri ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından fotoğraf sergisi gezildi.

15 Temmuz hain darbe girişimde tankın ezdiği araç Bursa'da sergilendi

Kaynak: İHA

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