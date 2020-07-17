15 Temmuz gecesinde "Yönetime el koyduk" şeklinde mesaj atan dizi oyuncusunun cezası belli oldu: 5 yıl hapis
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15 Temmuz gecesinde "Yönetime el koyduk" şeklinde mesaj atan dizi oyuncusunun cezası belli oldu: 5 yıl hapis

15 Temmuz gecesinde arkadaşlarına "Yönetime el koyduk a..." şeklinde mesaj yollayan dizi oyuncusu Süleyman Sacit Konuk için 5 yıla kadar hapis isteniyor.

15 Temmuz gecesinde
17.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:45

Samanyolu TV'de yayınlanan "İki Dünya Arasında" isimli dizide 'Yusuf Hoca' karakterini canlandıran ve 15 Temmuz gecesi arkadaşlarına "Yönetime el koyduk a..." şeklinde mesaj gönderen oyuncu Süleyman Sacit Konuk'un 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

FETÖ Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Whatsapp üzerinden 'Yönetime el koyduk a...' yazdığı belirlenen örgüt televizyonu Samanyolu'nun oyuncusu Süleyman Sacit Konuk hakkında dava açıldı. Örgüt televizyonunda 'İki Dünya Arasında' isimli dizide 'Yusuf Hoca' karakterini canlandıran Konuk'un 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

BANKASYA'DA 2014 YILINDA HESAP HAREKETİ BULUNDU

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Süleyman Sacit Konuk hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Konuk'un 2014 yılının Haziran ayına kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'İki Dünya Arasında' adlı dizide oyunculuk yaptığı, bu suretle terör örgütünün iltisaklı ve irtibatlı kurumunda çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca örgütün bankası Bankasya hesap çizelgesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ardından 2014 yılının Ocak ve Eylül aylarında hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

DARBEYE DESTEK MESAJI YOLLAMIŞTI

Savcılık soruşturmanın devamında Konuk'un daha önceden de örgütün eğitim kurumları olan Özel Özcan Ortaokulu ve lisesinde eğitim gördüğü, üniversite eğitimini ise 2008-2012 yılları arasında Fatih Üniversitesi'nde aldığı belirtildi. Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Whatsapp üzerinden "Yönetime el koyduk a.." yazarak darbe teşebbüsüne destek verdiği hususunda kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

DİZİ OYUNCUSU ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ, SAVCILIK REDDETTİ

Süleyman Sacit Konuk savcılığa verdiği ifadesinde, Whatsapp grubuna yazdıklarını şaka amacıyla söylediğini belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu yazılanların hain darbe girişiminin en kritik saatlerinde olması itibariyle şaka olarak düşünülemeyeceğine kanaat getirerek Konuk hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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