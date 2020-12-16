15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti
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15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

16.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:22
15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 15 Temmuz gazisi 70 yaşındaki Çetin Sayın hayatını kaybetti.

Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 15 Temmuz gazisi 70 yaşındaki Çetin Sayın hayatını kaybetti. Acı haberi Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu.

15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde gazi olan 70 yaşındaki Çetin Sayın, korona virüs (Covid-19) teşhisi konulması üzerine tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazi Çetin Sayın'ın cenazesi, yakınları tarafından Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Dağobası köyünde defnedildi. Cenaze törenine, Delice Kaymakam vekili Balışeyh Kaymakamı Kübra Kaplan, Sulakyurt Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sayın'ın acı haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Doğan, "Vefat haberini aldığımız 15 Temmuz Gazimiz Çetin Sayın'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, "15 Temmuz Gazisi hemşerimiz Çetin Sayın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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