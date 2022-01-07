15 Temmuz gazisi Çakır son yolculuğuna uğurlandı

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminde TRT önünde yaralanan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi Hasan Hüseyin Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

15 Temmuz gazisi Hasan Hüseyin Çakır için Gölbaşı Bağiçi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Bağiçi Camisi'ne getirildi.

Cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Çakır'ın cenazesi Bağiçi Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gaziler Derneği temsilcileri, MHP Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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